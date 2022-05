Milan, in attesa del campo spazio al mercato: Pepe e Deulofeu (Di giovedì 12 maggio 2022) Origi è ormai sempre più vicino al Milan: dovrebbe arrivare a breve. Ritorno di fiamma per Deulofeu e Pepe: le notizie della mattina. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 12 maggio 2022) Origi è ormai sempre più vicino al: dovrebbe arrivare a breve. Ritorno di fiamma per: le notizie della mattina.

Advertising

PianetaMilan : #Milan, le top news della mattina - igorducati : RT @PianetaMilan: .@acmilan, adrenalina a mille: l'attesa verso lo #Scudetto si gestisce così #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : .@acmilan, adrenalina a mille: l'attesa verso lo #Scudetto si gestisce così #ACMilan #Milan #SempreMilan - infoitsport : Milan, che succede se batti l'Atalanta? L'attesa scudetto di giocatori e tifosi - sportli26181512 : Avviso: il closing non è poi così vicino. Via libera a Maldini e c. per il mercato. Perché RedBird resta sempre il… -