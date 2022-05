Messi è lo sportivo più pagato al mondo: la classifica di Forbes (Di giovedì 12 maggio 2022) Lionel Messi è lo sportivo più pagato del mondo, secondo la rivista Forbes. Oltre all’argentino nella Top Ten anche CR7 e Neymar Secondo la classifica stilata dalla nota rivista di finanza Forbes, Lionel Messi è lo sportivo più pagato al mondo nel 2022, con 125 milioni di dollari guadagnati quest’anno. Oltre a lui nella Top Ten figurano anche Cristiano Ronaldo al terzo posto con 115 milioni e Neymar al quarto con 95 milioni. Questa la classifica: 1. Lionel Messi (calcio) 125 milioni di dollari2. LeBron James (basket) 121.23. Cristiano Ronaldo (calcio) 1154. Neymar (calcio) 955. Stephen Curry (basket) 92.86. Kevin Durant (basket) 92.17. Roger Federer ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Lionelè lopiùdel, secondo la rivista. Oltre all’argentino nella Top Ten anche CR7 e Neymar Secondo lastilata dalla nota rivista di finanza, Lionelè lopiùalnel 2022, con 125 milioni di dollari guadagnati quest’anno. Oltre a lui nella Top Ten figurano anche Cristiano Ronaldo al terzo posto con 115 milioni e Neymar al quarto con 95 milioni. Questa la: 1. Lionel(calcio) 125 milioni di dollari2. LeBron James (basket) 121.23. Cristiano Ronaldo (calcio) 1154. Neymar (calcio) 955. Stephen Curry (basket) 92.86. Kevin Durant (basket) 92.17. Roger Federer ...

