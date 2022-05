Meret, incontro tra Giuntoli e il suo agente Pastorello. Il friulano vuole restare da titolare (Di giovedì 12 maggio 2022) La redazione di Sky Sport ha riferito di un incontro andato in scena nelle ultime ore tra Federico Pastorello, l’agente di Alex Meret, e il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Il procuratore del portiere friulano ha ribadito l’intenzione di Meret di restare a Napoli, un’intenzione condizionata a una dimostrazione di fiducia da parte del club, che dovrebbe porre fine al dualismo con Ospina e decidere di puntare convintamente su di lui, anche con un rinnovo di contratto. Il contratto di Ospina, com’è noto, scade il mese prossimo. Sky riferisce che si valuta il profilo di Sirigu come eventuale vice del titolare. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 12 maggio 2022) La redazione di Sky Sport ha riferito di unandato in scena nelle ultime ore tra Federico, l’di Alex, e il direttore sportivo del Napoli Cristiano. Il procuratore del portiereha ribadito l’intenzione didia Napoli, un’intenzione condizionata a una dimostrazione di fiducia da parte del club, che dovrebbe porre fine al dualismo con Ospina e decidere di puntare convintamente su di lui, anche con un rinnovo di contratto. Il contratto di Ospina, com’è noto, scade il mese prossimo. Sky riferisce che si valuta il profilo di Sirigu come eventuale vice del. L'articolo ilNapolista.

