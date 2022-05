Mercato Milan – Pobega rimane a Torino? Possibilità vicine allo zero / News (Di giovedì 12 maggio 2022) Le ultime sul Mercato del Milan. Tommaso Pobega tornerà alla base a fine stagione: le Possibilità di permanenza al Torino sono quasi nulle Leggi su pianetamilan (Di giovedì 12 maggio 2022) Le ultime suldel. Tommasotornerà alla base a fine stagione: ledi permanenza alsono quasi nulle

Advertising

AntoVitiello : Squadra e società: ambiente #Milan compatto per questo finale importantissimo. Unico pensiero. Sul mercato e sulla… - FBiasin : A prescindere da come andrà a finire il campionato (aspetto ovviamente non irrilevante), #Pioli ha già un grande me… - elliott_il : @FOttantuno @carlopaolofesta @TeofiloSteven Beh il problema è che per Festa lo prendono tout court, perche ha anali… - Marco9751657784 : @86_longo Azz.. dai ma l'unico che mi piaceva di più, tra i papabili proprietari del Milan con i soldi ?? sicurament… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – #Pobega rimane a #Torino? Possibilità vicine allo zero / News #ACMilan #SempreMilan -