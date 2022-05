Meglio tardi che mai. Draghi cambia idea sulla strategia americana. Il premier alza la testa con Biden. Tra Usa e Ue interessi diversi

(Di giovedì 12 maggio 2022) In pochi si aspettavano, viste le premesse, una conferenza stampa di questo tipo (qui il video). E invece Marioha stupito tutti. Pur trattandosi per ora solo di parole e pur di fatto non facendo alcun passo indietro sull’invio di armi all’Ucraina, dinanzi a Joe, il presidente del Consiglio italiano ha chiarito come gli obiettivi di Usa ed Europa sono, pur nella legittimità di un’alleanza storica dell’Occidente. E, soprattutto, ha fatto intendere che anche gli Stati Uniti devono lavorare con la pace, facendo capire dunque che finora la Casa Bianca poco ha fatto.davanti aha chiarito che gli obiettivi di Usa ed Europa sonoMa partiamo dalla frase che più delle altre ha stupito: “L’Europa è l’alleato degli Stati Uniti, quindi le visioni europee ...

Advertising

riotta : No ai talk show con le marionette di Putin e i loro pupari #PutinVersteher italiani si dice ora: bene, meglio tardi… - MarioManca : Nonostante abbia lavorato, tra gli altri, con Monicelli, Virzi e Corbucci, Sabrina Ferilli è sempre stata snobbata… - CiccioniSe : RT @LaNotiziaTweet: Meglio tardi che mai. #Draghi cambia idea sulla strategia americana. Il premier alza la testa con #Biden. Tra Usa e Ue… - LaNotiziaTweet : Meglio tardi che mai. #Draghi cambia idea sulla strategia americana. Il premier alza la testa con #Biden. Tra Usa e… - Tony_Skid : RT @NadiaStoppa: Mia figlia é appena tornata da scuola. Ha detto che la prof. di scienze, parlando di vaccini storici (polio, difterite ecc… -

LA NOTIZIA

Più, in tribuna allo stadio, è stato inquadrato anche John Elkann, numero 1 di Exor che come ...fermarsi alla realtà, che potrà risultare deludente per gli appassionati di mercato, ma tant'...Oggi la CISL FP viene a conoscenza di nuovi stati d'agitazione che riguardano altre Sigle, cosa che deve essere accolta favorevolmente, "che mai", è meraviglioso sentirsi in compagnia di ... Meglio tardi che mai. Draghi cambia idea sulla strategia americana Il presidente del Consiglio Mario Draghi davanti a Joe Biden ha chiarito che gli obiettivi di Usa ed Europa sono diversi.«Non c’è una regola per cui è meglio allenarsi la mattina piuttosto che la sera, ognuno si organizza tra lavoro, figli e impegni vari. Uscire la mattina per una camminata o svolgere qualche esercizio ...