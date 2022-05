Mauro contro la VAR | «Se non vede la simulazione di Lautaro sul rigore…»

(Di giovedì 12 maggio 2022) Le parole di Massimol’utilizzo del VAR nel caso del rigore diMartinez in finale di Coppa Italia Dalle pagine della Repubblica, Massimotuonail VAR, che ieri sera ha convalidato il rigore procuratosi daMartinez. Le sue dichiarazioni. «Se il Var non scopre ladisul rigore del 2-2, allora che ci sta a fare? Una delle più belle cose che poteva fare il Var è scoprire i furbi, ma non ne è stato capace. Non voglio che questo infici la vittoria dell’Inter, per carità: sia i nerazzurri che la Juve non hanno giocato bene dal punto di vista tecnico, anche perché tendenzialmente quando si incontrano si annullano. Ma dal punto di vista della quantità, della voglia di vincere a tutti i costi, ...

