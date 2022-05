Mattarella: “Urge affrontare la crisi della struttura demografica del Paese, favorendo la famiglia e l’adempimento dei relativi compiti” (Di giovedì 12 maggio 2022) “La struttura demografica del Paese soffre di gravi squilibri che incidono in modo significativo sullo sviluppo della nostra società. Un fenomeno accentuatosi con la pandemia e che ha generato nuove disuguaglianze e una diffusa precarietà che scoraggia i giovani nella costruzione di una famiglia”. E’ un passaggio dell’intervento con il quale stamane il presidente della Repubblica, Mattarella, ha salutato Gianluigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità e del Forum delle Associazioni Familiari. Mattarella: “Occorre insistere nel perseguire condizioni che consentano alle giovani generazioni di costruire il proprio futuro” “La accentuata diminuzione della natalità – ha tenuto a rimarcare il Capo dello Stato ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) “Ladelsoffre di gravi squilibri che incidono in modo significativo sullo svilupponostra società. Un fenomeno accentuatosi con la pandemia e che ha generato nuove disuguaglianze e una diffusa precarietà che scoraggia i giovani nella costruzione di una”. E’ un passaggio dell’intervento con il quale stamane il presidenteRepubblica,, ha salutato Gianluigi De Palo, presidenteFondazione per la Natalità e del Forum delle Associazioni Familiari.: “Occorre insistere nel perseguire condizioni che consentano alle giovani generazioni di costruire il proprio futuro” “La accentuata diminuzionenatalità – ha tenuto a rimarcare il Capo dello Stato ...

