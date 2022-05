Mariupol, "Russia blocca uscite Azovstal". Si combatte nel Donbass (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) - Guerra Ucraina, l'esercito russo continua ad assediare Azovstal, in particolare tentando di bloccare le uscite dai passaggi sotterranei dell'acciaieria. Nonostante ciò l'esercito ucraino rifugiato all'interno contrattacca. Lo riferisce il vice sindaco di Mariupol, Petro Andryushchenko, sul suo canale Telegram. A Zaporizhia è stato sventato un attacco terroristico e arrestato un kamikaze carico di esplosivo addosso che intendeva farsi esplodere al centro della città. E' quanto si legge sul canale telegram ufficiale del Servizio di sicurezza dell'Ucraina. Sempre a Zaporizhzhia, stamattina l'esercito russo ha lanciato missili contro la cittadina, colpendo un edificio privato. Non si conosce ancora il numero delle vittime. Le forze russe hanno intensificato inoltre gli attacchi nell'est dell'Ucraina e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) - Guerra Ucraina, l'esercito russo continua ad assediare, in particolare tentando dire ledai passaggi sotterranei dell'acciaieria. Nonostante ciò l'esercito ucraino rifugiato all'interno contrattacca. Lo riferisce il vice sindaco di, Petro Andryushchenko, sul suo canale Telegram. A Zaporizhia è stato sventato un attacco terroristico e arrestato un kamikaze carico di esplosivo addosso che intendeva farsi esplodere al centro della città. E' quanto si legge sul canale telegram ufficiale del Servizio di sicurezza dell'Ucraina. Sempre a Zaporizhzhia, stamattina l'esercito russo ha lanciato missili contro la cittadina, colpendo un edificio privato. Non si conosce ancora il numero delle vittime. Le forze russe hanno intensificato inoltre gli attacchi nell'est dell'Ucraina e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le truppe russe hanno bombardato il distretto di Kryvyi Rih, nel sudest del Paese, usando anche munizioni… - MediasetTgcom24 : Mosca: colpiremo veicoli Nato che portano armi in Ucraina #ucraina #russia #mosca #kiev #putin #zelensky #mariupol… - christianrocca : Vi ricordate le Di Cesare e tutti i volenterosi complici di Putin che dicevano non esserci state vittime al teatro… - Angelmays65 : RT @valy_s: Secondo Kirillov,capo di protezione nucleare, chimica e biologica russo,l’ #Ucraina è stata un “campo di prova per la speriment… - italiaserait : Mariupol, “Russia blocca uscite Azovstal”. Si combatte nel Donbass -