Maria de Filippi all’Isola dei Famosi: nuova naufraga? Ecco cosa sta per succedere (Di giovedì 12 maggio 2022) Il volto più famoso di Canale 5 sbarcherà sull’Isola? È questa l’indiscrezione che è trapelata nei vari siti di gossip. Sembrerebbe proprio che Maria De Filippi, dopo l’ultima registrazione di Amici, partirà direttamente per le Honduras. Maria de Filippi prossima concorrente dell’Isola dei Famosi? Nei vari siti di gossip impazza la notizia della partecipazione di Maria all’Isola come concorrente. Ma la notizia è stata prontamente smentita. Il vero motivo del suo arrivo in Honduras sarebbe un altro. Sarebbe interessata ad un naufrago: Alessandro Iannoni, figlio di Carmen di Pietro L’interesse di Maria nei confronti di Alessandro A suscitare un forte interesse sarebbe quindi il figlio di Carmen di Pietro, che potrebbe diventare uno dei prossimi tronisti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022) Il volto più famoso di Canale 5 sbarcherà sull’Isola? È questa l’indiscrezione che è trapelata nei vari siti di gossip. Sembrerebbe proprio cheDe, dopo l’ultima registrazione di Amici, partirà direttamente per le Honduras.deprossima concorrente dell’Isola dei? Nei vari siti di gossip impazza la notizia della partecipazione dicome concorrente. Ma la notizia è stata prontamente smentita. Il vero motivo del suo arrivo in Honduras sarebbe un altro. Sarebbe interessata ad un naufrago: Alessandro Iannoni, figlio di Carmen di Pietro L’interesse dinei confronti di Alessandro A suscitare un forte interesse sarebbe quindi il figlio di Carmen di Pietro, che potrebbe diventare uno dei prossimi tronisti ...

TorreAssunta : @Francym97 La cara maria de filippi perché non fa un bel cazziatone al caro marito - CorriereCitta : Maria de Filippi all’Isola dei Famosi: nuova naufraga? Ecco cosa sta per succedere - AngoloDV : Alex Belli in un programma Tv di Maria De Filippi #alexbelli #gfvip #angolodellenotizie #teamsciamanini - gabrielsniceass : potevano proiettare questo al marito di maria de filippi show e le cinuqantenni ci lasciavano le penne - Amara3Vita : Maria De Filippi conduce amici dove molto spesso i ragazzi cercano riscatto dopo aver subito bullismo e il marito… -