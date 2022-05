Marcelo Pecci, ucciso in spiaggia il super pm paraguayano: origini italiane, era in luna di miele in Colombia (Di giovedì 12 maggio 2022) Freddato da due sicari, sbarcati con una moto d'acqua, su una spiaggia Colombiana mentre era in luna di miele con la moglie sposata 10 giorni fa. Marcelo Pecci Albertini, il super procuratore... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 12 maggio 2022) Freddato da due sicari, sbarcati con una moto d'acqua, su unana mentre era indicon la moglie sposata 10 giorni fa.Albertini, ilprocuratore...

