Mara Venier, non è finita qui! Dopo la polemica prepara la punizione esemplare (Di giovedì 12 maggio 2022) La conduttrice Mara Venier ha in serbo un clamoroso asso nella manica: l'ipotesi di una vendetta si fa sempre più concreta. Mara Venier (fonte youtube)La mattatrice veneta Mara Venier è stata negli ultimi giorni fonte di infinite polemiche. La sua decisione di rinunciare all'ospitata di Bortuzzo senior e junior a "Domenica in" è legata ad uno smacco inflittole dalla concorrenza. Manuel Bortuzzo è infatti comparso nello studio di Silvia Toffanin, rivelando ai microfoni di "Verissimo" i retroscena della sua rottura con Lulù Selassiè. La bionda Mara non ha ben tollerato l'affronto, e ha ritenuto l'ospitata in programma "bruciata". Nonostante nella stessa sera RAI 1 avrebbe lanciato la premiere del film autobiografico "Rinascere", Mara ...

