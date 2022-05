Manuel Bortuzzo al Maurizio Costanzo Show: che frecciatine verso Lulù (Di giovedì 12 maggio 2022) L'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show ha visto arrivare in studio Manuel Bortuzzo. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 è tornato a parlare della rottura con Lulù Selassié, ma i modi e le parole riservate alla ragazza non sono affatto piaciuti al pubblico. Sia il nuotatore triestino che Maurizio Costanzo sono infatti finiti nella bufera per via di battute e risate riservate all'ex fidanzata di Manuel: vediamo cosa è successo. Manuel Bortuzzo ospite al Maurizio Costanzo Show Manuel Bortuzzo è stato ospite insieme all'amico Aldo Montano nella puntata del Maurizio Costanzo ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 12 maggio 2022) L'ultima puntata delha visto arrivare in studio. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 è tornato a parlare della rottura conSelassié, ma i modi e le parole riservate alla ragazza non sono affatto piaciuti al pubblico. Sia il nuotatore triestino chesono infatti finiti nella bufera per via di battute e risate riservate all'ex fidanzata di: vediamo cosa è successo.ospite alè stato ospite insieme all'amico Aldo Montano nella puntata del...

Advertising

WittyTV : Manuel Bortuzzo, ospite al #MaurizioCostanzoShow, spiega in che rapporti è con Lulù… - Biancabhx : RT @koala_moonlight: manuel bortuzzo c’è un messaggio per te dalla zia mara #jeru #fairylu - masi_anaibaf : RT @koala_moonlight: manuel bortuzzo c’è un messaggio per te dalla zia mara #jeru #fairylu - miritrevy : RT @FaTinaameta: il riassunto è che: se googli Lulù Selassiè ti escono progetti lavorativi o eventuali progetti lavorativi se googli Manue… - _99_fairy : @instaNewsIT Tra Maurizio Costanzo e Manuel Bortuzzo non si sa chi è stato più squallido e imbarazzante ieri sera! Che schifo! -