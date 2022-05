Mancini | «Mondiale? La vivo ancora male Ma dobbiamo ripartire»

(Di giovedì 12 maggio 2022) . Le parole del ct della Nazionale Roberto, ct della Nazionale italiana, ha parlato a Corviale, nella periferia di Roma. Queste le risposte alle domande dei ragazzini del del Miracoli Fc. RAZZISMO – «Spero che i ragazzi di oggi siano migliori di noi, il mondo purtroppo è fatto anche di persone non molto intelligenti, bisogna essere forti e iniziare a trasmettere i giusti valori sin dai primi anni di scuola». MANCATO– «… Ma nello sport c’è anche questo, fai tutto bene e perdi. Iosto sopportando la cosa molto, ma. Lo sport è fatto di vittorie e sconfitte, ricordatevelo». ALLENARE L’ITALIA – «Allenare la Nazionale del proprio paese è particolarmente bello, riuscire a vincere è ...

Mancini tra i ragazzi a Corviale: "Il Mondiale Fa ancora male, ma ora ripartiamo" Il 26 la convicazione degli azzurri per la 'Finalissima' di Wembley il 1° giugno. Ma dal 24 largo agli Under 21, 20 e 19 che si sono distinti nel ...