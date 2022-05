Manchester United, il primo regalo per Ten Hag può arrivare dal Barcellona! (Di giovedì 12 maggio 2022) Il calciomercato comincia a bollire e a fermentare già i primi rumors, solleticando le fantasie dei tifosi. Succede in Italia, ma succede un po’ ovunque, anche in Inghilterra, dove la notizia del giorno, dopo quella di Haaland di qualche giorno fa, ne fa il paio forse con quella del norvegese al City. Barcelona Frenkie De JongSecondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, il Manchester United sarebbe intenzionato ad accelerare la trattativa con il Barcellona per portare all’Old Trafford il talento di centrocampista olandese Frenkie De Jong. A favorire la trattativa potrebbe essere l’arrivo ai Reds di Ten Hag, il quale ha già allenato il piccolo Iniesta, così da qualcuno soprannominato, all’Ajax. Frenkie de Jong situation. There has been contact with Manchester United, yes – but sources say there's no ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 12 maggio 2022) Il calciomercato comincia a bollire e a fermentare già i primi rumors, solleticando le fantasie dei tifosi. Succede in Italia, ma succede un po’ ovunque, anche in Inghilterra, dove la notizia del giorno, dopo quella di Haaland di qualche giorno fa, ne fa il paio forse con quella del norvegese al City. Barcelona Frenkie De JongSecondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, ilsarebbe intenzionato ad accelerare la trattativa con il Barcellona per portare all’Old Trafford il talento di centrocampista olandese Frenkie De Jong. A favorire la trattativa potrebbe essere l’arrivo ai Reds di Ten Hag, il quale ha già allenato il piccolo Iniesta, così da qualcuno soprannominato, all’Ajax. Frenkie de Jong situation. There has been contact with, yes – but sources say there's no ...

