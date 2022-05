Manchester City | Guardiola | “Haaland si adatterà perfettamente | grande acquisto”

(Di giovedì 12 maggio 2022) Pep, allenatore del, non ha dubbi che Erlingdarà unapporto alla squadra. “Il club ha deciso di fare un buonper il futuro. Può restare per molti, molti anni si spera e sono abbastanza sicuro che sialla nostra squadra, ma dalla prossima stagione” ha dettoa Sky Sports Uk, al termine della partita contro i Wolves, in riferimento all’del bomber norvegese dal Borussia Dortmund. “Sono entusiasta del mio lavoro, ma ovviamente i giocatori fanno di te un buon allenatore. È un giovane talento incredibile, ha l’età perfetta. Sono abbastanza sicuro che lo aiuteremo ad ambientarsi nel miglior modo possibile“, ha concluso il tecnico ...

