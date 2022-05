Mamoli e l’Nba sbarcano al Circolino | “Arene e Finals | alle radici del basket Usa”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 12 maggio 2022) Bergamo. Un viaggio agli albori del gioco della pallacanestro, sulle tracce del suo inventore James Naismith e nei luoghi che per i più svariati motivi hanno fatto la storia di questo sport: “ball Journey” non è solo il titolo di un libro, scritto a quattro mani da Alessandro, la voce deldi Sky Sport, e Michele Pettene, giornalista, ma è anche la descrizione di un vero e proprio peregrinare che i due hanno portato a termine negli Stati Uniti per rendere grazie. Grazie proprio a Naismith, al quale si sono ispirati per definire gli estremi del viaggio: partendo da Springfield, Massachusetts, sede della prima sperimentale partita di, fino all’arrivo a Lawrence, Kansas, dove è sepolto. Ma “ball Journey” è anche il titolo dell’incontro organizzato da Three Throws in ...