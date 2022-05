“Mai successo prima”. Luigi e Alex, la notizia a pochi giorni dalla finale di Amici 21 (Di giovedì 12 maggio 2022) Manca davvero poco alla finale di Amici 21 e Alex, Luigi e gli altri finalisti si stanno preparando per la puntata decisiva, l’ultima di questa seguitissima edizione. Andrà in onda in diretta per evitare spoiler e di domenica sera, per lasciare il posto all’Eurovision. L’appuntamento è per il 15 maggio 2022. In vista di questo “ultimo giorno di scuola” molti allievi hanno già annunciato i loro progetti per il futuro, a partire da Alex e Luigi. Quest’ultimo sta per pubblicare un album omonimo (uscirà il prossimo 2 giugno), Alex invece uscirà con il suo Non Siamo Soli il 10 giugno. Alex e Luigi Amici 21, “mai successo” Ma poche ore fa è uscita la notizia di una decisione di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Manca davvero poco alladi21 ee gli altri finalisti si stanno preparando per la puntata decisiva, l’ultima di questa seguitissima edizione. Andrà in onda in diretta per evitare spoiler e di domenica sera, per lasciare il posto all’Eurovision. L’appuntamento è per il 15 maggio 2022. In vista di questo “ultimo giorno di scuola” molti allievi hanno già annunciato i loro progetti per il futuro, a partire da. Quest’ultimo sta per pubblicare un album omonimo (uscirà il prossimo 2 giugno),invece uscirà con il suo Non Siamo Soli il 10 giugno.21, “mai” Ma poche ore fa è uscita ladi una decisione di ...

Advertising

Azione_it : Da PD e 5Stelle ancora un voto di convenienza e non di convinzione. Non ci vedrete mai in nessun campo largo che pe… - marcodimaio : Pensavo non sarebbe mai successo e invece... Ad opera di un sedicente professore di storia e grazie a trasmissioni… - GassmanGassmann : Si monta questa sera per l’ultima replica la scena de “Il silenzio grande” di @MdGOfficial e la mia regia. Un succe… - ValentinaVeltro : @moietledeluge Ciò che ci è successo a luglio ci ha cambiato la vita per sempre e mai sarà come prima però la consa… - LSportCH : Ventilatore acceso il 12 maggio. E tra pochi giorni aria condizionata. Mai successo. Vaffanculo caldo di merda. -