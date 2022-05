Mahmood e Blanco premiati grazie a Brividi: miglior testo dell’Eurovision e la consegna del nuovo Telegatto (Di giovedì 12 maggio 2022) Nuovi importanti riconoscimenti per il duo Mahmood e Blanco, in gara all’Eurovision 2022 con il brano Brividi. Dopo aver vinto il Best Lyrics Award per il miglior testo di questa edizione, i due artisti hanno anche ricevuto un preziosissimo riconoscimento televisivo, che da anni dà lustro ai protagonisti del piccolo schermo italiano, il Telegatto: l’annuncio su Instagram di Tv Sorrisi e Canzoni. Mahmood e Blanco premiati: Brividi ha il miglior testo dell’Eurovision 2022 Non si arresta il periodo d’oro che Mahmood e Blanco stanno respirando ormai da qualche mese. Il duo vincitore del Festival di Sanremo 2022 con il brano ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 12 maggio 2022) Nuovi importanti riconoscimenti per il duo, in gara all’Eurovision 2022 con il brano. Dopo aver vinto il Best Lyrics Award per ildi questa edizione, i due artisti hanno anche ricevuto un preziosissimo riconoscimento televisivo, che da anni dà lustro ai protagonisti del piccolo schermo italiano, il: l’annuncio su Instagram di Tv Sorrisi e Canzoni.ha il2022 Non si arresta il periodo d’oro chestanno respirando ormai da qualche mese. Il duo vincitore del Festival di Sanremo 2022 con il brano ...

Advertising

trash_italiano : “Brividi”, di Mahmood e Blanco, riceve il premio per il miglior testo di quest’anno all’#Eurovision ???? Premio con… - RollingStoneita : Mahmood e Blanco si preparano alla finale dell’Eurovision: «Perché gli spagnoli sono incazzati con noi?»… - EurovisionRai : Vi aspettiamo ragazzi!! ?? @Eurovision #TheSoundOfBeauty #Eurovision2022 #ESCita #Eurovision #ESC2022… - GloriaPanicucci : RT @Cinguetterai_: Anche quest’anno l’Italia ha vinto il Best Lyrics Award dell’#Eurovision per #Brividi di Mahmood e Blanco. L’anno scorso… - M_Ferrari327 : @laynasso Ahahah non credo che a Blanco interessi molto in questo senso Mahmood?? -