“Maggio dei Libri” a Minturno l’incontro con Militano | autore di “Incendi | emergenza e tutela dell’ambiente”

Minturno – Continuano gli appuntamenti del "Maggio dei Libri", la campagna nazionale alla quale, da quest'anno, il Comune di Minturno ha aderito, con l'obiettivo di sottolineare il valore della lettura come elemento chiave della crescita personale, culturale e civile e come risorsa importante per l'intera comunità. In questa prospettiva si inserisce l'incontro con Francesco Militano, autore del libro "Incendi, emergenza e tutela dell'ambiente", in agenda venerdì 13 Maggio, alle ore 18.30, a Scauri, presso il Labter del Parco Riviera di Ulisse (Area Sieci). L'appuntamento è promosso dall'Associazione "Amici del Libro" e dalla Biblioteca Luigi Raus.

