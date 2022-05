Madonna si dà alla criptoarte e pubblica video NFT: “Sono io che partorisco, dalla vagina escono alberi e animali”. I fan si dividono (Di giovedì 12 maggio 2022) Nella sua lunga carriera, Madonna ha sempre trovato il modo di reinventarsi, rimanendo costantemente attenta alle nuove tendenze e tecnologie. All’età di 63 anni, la sua voglia di creatività non si arresta e, qualche giorno fa, ha presentato il suo nuovo progetto: opere NFT (certificazioni digitali che attestano la proprietà di oggetti virtuali). La star ha collaborato con Beeple, Mike Winkelmann, alla creazione di tre video digitali dal titolo Mother of creation: “L’apertura di ogni video è essenzialmente io che partorisco. Sto facendo quello che le donne hanno fatto fin dall’inizio dei tempi, cioè partorire. Ma a un livello più esistenziale, sto dando alla luce l’arte e la creatività”, spiega la cantante. Le immagini Sono eteree e inquietanti allo stesso tempo e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Nella sua lunga carriera,ha sempre trovato il modo di reinventarsi, rimanendo costantemente attenta alle nuove tendenze e tecnologie. All’età di 63 anni, la sua voglia di creatività non si arresta e, qualche giorno fa, ha presentato il suo nuovo progetto: opere NFT (certificazioni digitali che attestano la proprietà di oggetti virtuali). La star ha collaborato con Beeple, Mike Winkelmann,creazione di tredigitali dal titolo Mother of creation: “L’apertura di ogniè essenzialmente io che. Sto facendo quello che le donne hanno fatto fin dall’inizio dei tempi, cioè partorire. Ma a un livello più esistenziale, sto dandoluce l’arte e la creatività”, spiega la cantante. Le immaginieteree e inquietanti allo stesso tempo e ...

