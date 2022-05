M5s, scoppia la bufera sul dopo Vito Petrocelli Commissione Esteri, in pole l'anti-americano Ferrara (Di giovedì 12 maggio 2022) Il M5s è di nuovo nella bufera per la successione di Vito Petrocelli alla presidenza della Commissione Esteri in Senato, rimosso dalla carica per aver difeso Putin e pubblicato un post su Facebook con la Z simbolo dell'invasione russa, come provocazione. In queste ore - si legge sul Corriere della Sera - si sta prendendo una decisione sul suo successore per quella prestigiosa poltrona. Fa discutere la probabile nomina del senatore Gianluca Ferrara alla guida della Commissione Esteri. La nomina, anticipata dall’Adnkronos, ha creato già scompiglio per alcune vecchie uscite del parlamentare. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 12 maggio 2022) Il M5s è di nuovo nellaper la successione dialla presidenza dellain Senato, rimosso dalla carica per aver difeso Putin e pubblicato un post su Facebook con la Z simbolo dell'invasione russa, come provocazione. In queste ore - si legge sul Corriere della Sera - si sta prendendo una decisione sul suo successore per quella prestigiosa poltrona. Fa discutere la probabile nomina del senatore Gianlucaalla guida della. La nomina,cipata dall’Adnkronos, ha creato già scompiglio per alcune vecchie uscite del parlamentare. Segui su affaritaliani.it

