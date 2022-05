Lutto nel mondo del calcio: è morto Antonio Salazar: il suo corpo ritrovato in un bagagliaio (Di giovedì 12 maggio 2022) Lutto nel mondo del calcio: è morto Antonio “Hulk” Salazar, il giocatore aveva 33 anni. Il corpo carbonizzato della star del calcio messicano è stato trovato nel bagagliaio della sua Chevrolet Cavalier in fiamme a Jalisco. A fare la macabra scoperta i Vigili del Fuoco che hanno risposto a una chiamata di emergenza l’8 maggio 2022. Il riconoscimento è avvenuto martedì scorso, quando il funzionario ha confermato che si trattava del calciatore 33enne. Al momento le Forze dell’Ordine stanno cercando di fare chiarezza su quanto sia accaduto.



