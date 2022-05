Lutto nel giornalismo sportivo italiano: stroncato a 64 anni da un male incurabile (Di giovedì 12 maggio 2022) Giornata di Lutto per il giornalismo italiano che ha perso un encomiabile professionista all’età di 64 anni: era affetto da un male incurabile. Il giornalismo italiano è in Lutto per la scomparsa di una grande penna che ha fatto la storia dello sport a Bologna. Infatti nel corso della carriera ha raccontato l’ultimo scudetto dei L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Giornata diper ilche ha perso un encomiabile professionista all’età di 64: era affetto da un. Ilè inper la scomparsa di una grande penna che ha fatto la storia dello sport a Bologna. Infatti nel corso della carriera ha raccontato l’ultimo scudetto dei L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

yoghi1954 : Mi unisco a innumerevoli altri nel lutto per la morte del giornalista @AlJazeera, #ShireenAbuAkleh, che è stato ucc… - ZeroGruppo : Lutto nel mondo dello sport cuneese: morto in Sardegna l’avvocato Vito Viglione - - viverejesi : Lutto nel mondo del calcio, si è spento 'Caffè' - SoniaSamoggia : RT @SoniaSamoggia: #sos ragazza emiliana in lutto cerca nuova sistemazione presso famiglia che sappia apprezzare esperienza canina nel cons… - SoniaSamoggia : #sos ragazza emiliana in lutto cerca nuova sistemazione presso famiglia che sappia apprezzare esperienza canina nel… -