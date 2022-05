Lunedì anche la Svezia nella Nato (Di giovedì 12 maggio 2022) Ore 14.10 - Dopo la Finlandia un altro paese scandinavo si lega all'Alleanza Atlantica Oggi la Finlandia, Lunedì la Svezia. I paesi scandinavi, per decenni simbolo vivente della neutralità entrano nella Nato. Una notizia capace di mandare su tutte le furie il Cremlino che ha così commentato: «è un errore e saremo costretti a ritorsioni». Leggi su panorama (Di giovedì 12 maggio 2022) Ore 14.10 - Dopo la Finlandia un altro paese scandinavo si lega all'Alleanza Atlantica Oggi la Finlandia,la. I paesi scandinavi, per decenni simbolo vivente della neutralità entrano. Una notizia capace di mandare su tutte le furie il Cremlino che ha così commentato: «è un errore e saremo costretti a ritorsioni».

