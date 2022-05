Lulù Selassiè Stroncata Da Maurizio Costanzo In Diretta Tv! (Di giovedì 12 maggio 2022) Nell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, tra gli ospiti c’erano anche Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. Non si è parlato solo del loro bel rapporto di amicizia, ma anche della storia tra Manuel e Lulù. Ebbene, dalle parole sarcastiche usate da Costanzo, si è capito che non ha un’alta opinione della principessa etiope. Ecco i dettagli sulla vicenda! Al Costanzo Show si parla di Lulù: il conduttore la stronca! Anche al Maurizio Costanzo Show si è parlato della rottura tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Canale 5, Manuel era ospite insieme all’amico Aldo Montano. Costanzo ha voluto sottolineare la grande amicizia nata tra Manuel e Aldo all’interno ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 12 maggio 2022) Nell’ultima puntata delShow, tra gli ospiti c’erano anche Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. Non si è parlato solo del loro bel rapporto di amicizia, ma anche della storia tra Manuel e. Ebbene, dalle parole sarcastiche usate da, si è capito che non ha un’alta opinione della principessa etiope. Ecco i dettagli sulla vicenda! AlShow si parla di: il conduttore la stronca! Anche alShow si è parlato della rottura trae Manuel Bortuzzo. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Canale 5, Manuel era ospite insieme all’amico Aldo Montano.ha voluto sottolineare la grande amicizia nata tra Manuel e Aldo all’interno ...

Advertising

fanpage : 'Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella' Queste le parole di Maurizio Costanzo, alle quali risponde pr… - Gioia11625035 : RT @rainbow20202020: Clarissa, come tutta la famiglia Selassié, continua a mostrare tanto affetto e protezione verso Manuel. Forse anche tr… - Lalusupport_ : RT @rainbow20202020: Clarissa, come tutta la famiglia Selassié, continua a mostrare tanto affetto e protezione verso Manuel. Forse anche tr… - mikz89632 : Questo è il Manuel per il quale @lulu_selassie lotta ancora dentro di lei… #fairylu … manu è molto fragile forse an… - M91P1 : @SoleAnSor @lulu_selassie RISPETTO PER LULÙ -

Costanzo e Bortuzzo affossano Lulù in tv: la reazione di Jessica Selassié Tutta la faccenda è arrivata alle orecchie di Jessica Selassié, vincitrice del Grande Fratello Vip 6 nonché sorella di Lulù (le due congiunte condividono un legame molto stretto). E no, naturalmente ... Gaia Zorzi Vs Manuel Bortuzzo/ 'Se Lulù avesse vinto il GF Vip starebbero insieme' Gaia Zorzi lancia frecciatine a Manuel Bortuzzo su Twitter La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è stata ormai annunciata settimane fa eppure continua a far discutere. Ieri, in seconda serata, l'ex gieffino è stato ospite del Maurizio Costanzo Show e non sono mancate battute su Lulù ... ContoCorrenteOnline.it Tutta la faccenda è arrivata alle orecchie di Jessica Selassié, vincitrice del Grande Fratello Vip 6 nonché sorella di(le due congiunte condividono un legame molto stretto). E no, naturalmente ...Gaia Zorzi lancia frecciatine a Manuel Bortuzzo su Twitter La rottura tra Manuel Bortuzzo eè stata ormai annunciata settimane fa eppure continua a far discutere. Ieri, in seconda serata, l'ex gieffino è stato ospite del Maurizio Costanzo Show e non sono mancate battute su... Manuel Bortuzzo, il progetto con Lucrezia Hailé Selassié: la nuova vita dopo il Grande Fratello Vip