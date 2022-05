Lulù Selassié sta meglio: dopo la crisi, arriva la bella notizia per lei [VIDEO] (Di giovedì 12 maggio 2022) dopo la disfatta amorosa, torna il sereno per Lulù Selassiè: arriva una proposta inaspettata, la Princess sta per sfondare. Lulù Selassiè (fonte youtube)La Princess Lulù Selassiè è reduce da una dolorosa rottura con l’ex fidanzato Manuel Bortuzzo: l’atleta ha infatti annunciato la separazione tramite un asciutto comunicato all’ANSA. I due gieffini facevano coppia fissa da alcuni mesi, ma dopo l’uscita dal reality di Alfonso Signorini, alcune difficoltà della vita quotidiana hanno prevalso sull’unione di coppia. Manuel Bortuzzo ha da pochi giorni lanciato su RAI il suo film autobiografico “Rinascere”, mentre Lulù è scomparsa dai radar, creando notevole preoccupazione nei suoi accaniti fandom. Solo poche ore fa è stata diffusa un’incoraggiante notizia: ... Leggi su specialmag (Di giovedì 12 maggio 2022)la disfatta amorosa, torna il sereno perSelassiè:una proposta inaspettata, la Princess sta per sfondare.Selassiè (fonte youtube)La PrincessSelassiè è reduce da una dolorosa rottura con l’ex fidanzato Manuel Bortuzzo: l’atleta ha infatti annunciato la separazione tramite un asciutto comunicato all’ANSA. I due gieffini facevano coppia fissa da alcuni mesi, mal’uscita dal reality di Alfonso Signorini, alcune difficoltà della vita quotidiana hanno prevalso sull’unione di coppia. Manuel Bortuzzo ha da pochi giorni lanciato su RAI il suo film autobiografico “Rinascere”, mentreè scomparsa dai radar, creando notevole preoccupazione nei suoi accaniti fandom. Solo poche ore fa è stata diffusa un’incoraggiante: ...

