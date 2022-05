“Lulù? Quella ragazza…”. Gelo al Maurizio Costanzo Show, c’è Manuel Bortuzzo e la frase è pesante (Di giovedì 12 maggio 2022) Maurizio Costanzo contro Lulù Selassié al Maurizio Costanzo Show. È polemica per la frase del conduttore rivolta a Manuel Bortuzzo, ex fidanzato della principessa etiope e ospite mercoledì 11 maggio al Maurizio Costanzo Show insieme ad Aldo Montano. I due si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip e hanno intrecciato una bellissima amicizia che continua ancora oggi. Durante l’ospitata nel programma di Canale 5 è stato affrontato anche il ‘delicato’ tema dell’addio alla fidanzata ed è qui che Maurizio Costanzo ha pronunciato una frase contro Lulù Selassié. Maurizio ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 12 maggio 2022)controSelassié al. È polemica per ladel conduttore rivolta a, ex fidanzato della principessa etiope e ospite mercoledì 11 maggio alinsieme ad Aldo Montano. I due si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip e hanno intrecciato una bellissima amicizia che continua ancora oggi. Durante l’ospitata nel programma di Canale 5 è stato affrontato anche il ‘delicato’ tema dell’addio alla fidanzata ed è qui cheha pronunciato unacontroSelassié....

Advertising

Anna120819922 : @Marshmellos_ Offese peggiori? Quindi fossi al posto di Lulu ti piacerebbe essere descritta come ' quella ' ? O ess… - Silvi0184 : @Stellanna94 @stanzaselvaggia @IsaeChia @Novella_2000 @MediasetTgcom24 @chimagazine @Parpiglia @GiuseppeporroIt… - Sbarulina1 : RT @rainbow20202020: Quella 'curiosa ragazza' di nome Lulù non ha mai avuto bisogno di deridere nessuno per sentirsi superiore. E già quest… - Nenejeru99 : RT @federic75075099: @WittyTV ...... questa è Lulu .... era quella che lo curava di notte con la febbre che spostava o mobili per farlo pas… - antofede01 : Quella tua curiosa fidanzata???? Capito Chi l'ha detto??Maurizio Costanzo colui CA TEN A CAP RIND O CUOLL!! E quel… -

Manuel Bortuzzo e la rottura con Lulù Selassiè: "Tornato a vivere la mia vita" Maurizio Costanzo Show: l'ospite torna a parlare della rottura con Lulù Selassiè Stanotte è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del talk show condotto da ... "Che fine ha fatto quella ragazza ... 'Ecco in che rapporto sono oggi con Lulù': Manuel Bortuzzo rompe il silenzio Alla base ci sono state delle cose di coppia, Lulù non era quella giusta e l'ho compreso dopo un mese e mezzo fuori dal reality. Poi abbiamo 23 anni e le storie possono finire così come iniziano. ... Maurizio Costanzo Show: l'ospite torna a parlare della rottura conSelassiè Stanotte è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del talk show condotto da ... "Che fine ha fattoragazza ...Alla base ci sono state delle cose di coppia,non eragiusta e l'ho compreso dopo un mese e mezzo fuori dal reality. Poi abbiamo 23 anni e le storie possono finire così come iniziano. ...