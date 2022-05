L’Ue contraddice Draghi. Pagare il gas russo in rubli viola le sanzioni. Ieri il premier ha parlato di “zona grigia”. Ma da Bruxelles ribadisce: “La nostra posizione rimane la stessa” (Di giovedì 12 maggio 2022) L’Ue contraddice il premier Mario Draghi sul pagamento in rubli delle forniture di gas russo. Il meccanismo obbligatorio, previsto dal decreto firmato da Vladimir Putin, viola le sanzioni imposte dall’Unione europea contro la Banca centrale russa. “Il decreto sui pagamenti in rubli del gas – ha detto il portavoce per l’Energia e il Clima della Commissione Ue, Tim McPhie – prevede un meccanismo che coinvolge la Banca Centrale russa, che è sottoposta a sanzioni. Usare questo metodo sarebbe quindi una violazione delle sanzioni. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen e la commissaria all’energia Kadri Simson lo hanno dichiarato chiaramente”. Gas russo, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 12 maggio 2022)ilMariosul pagamento indelle forniture di gas. Il meccanismo obbligatorio, previsto dal decreto firmato da Vladimir Putin,leimposte dall’Unione europea contro la Banca centrale russa. “Il decreto sui pagamenti indel gas – ha detto il portavoce per l’Energia e il Clima della Commissione Ue, Tim McPhie – prevede un meccanismo che coinvolge la Banca Centrale russa, che è sottoposta a. Usare questo metodo sarebbe quindi unazione delle. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen e la commissaria all’energia Kadri Simson lo hanno dichiarato chiaramente”. Gas, ...

