L’Ucraina stoppa il gas russo: quali conseguenze per l’Italia (Di giovedì 12 maggio 2022) Per la prima volta dall’inizio della guerra L’Ucraina ha annunciato lo stop al gas russo. L’operatore ucraino ha dichiarato che interromperà le spedizioni russe attraverso il gasdotto di Novopskov (Ucraina orientale), in una zona controllata dai separatisti russi. Perché Kiev ha deciso lo stop del gas russo L’hub gestisce circa un terzo del gas russo che L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Per la prima volta dall’inizio della guerraha annunciato lo stop al gas. L’operatore ucraino ha dichiarato che interromperà le spedizioni russe attraverso il gasdotto di Novopskov (Ucraina orientale), in una zona controllata dai separatisti russi. Perché Kiev ha deciso lo stop del gasL’hub gestisce circa un terzo del gasche L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

xblunotte : RT @ilriformista: La guerra in Ucraina blocca un terzo del gas russo verso l’Europa, colpa dell’occupazione russa nel Donbass: le mosse e g… - miri_carraretto : L'#Ucraina stoppa il #gas #russo: è la prima volta. Cosa farà l'#Italia #Draghi #Biden #UnioneEuropea - infoitinterno : L’Ucraina stoppa il gas russo: è la prima volta. Le conseguenze per l’Italia - Moixus1970 : RT @ilriformista: La guerra in Ucraina blocca un terzo del gas russo verso l’Europa, colpa dell’occupazione russa nel Donbass: le mosse e g… - ilriformista : La guerra in Ucraina blocca un terzo del gas russo verso l’Europa, colpa dell’occupazione russa nel Donbass: le mos… -

Il messaggio di Draghi dagli Stati Uniti: 'Russia non è Golia, ma serve sforzo di tutti per una pace non imposta all'Ucraina' Leggi anche Guerra Ucraina - Russia, Kherson chiede annessione alla Russia ma Kiev riconquista 1200 km di confini. Draghi: 'Serve sforzo di tutti per la pace' Macron stoppa 'l'atlantista ad oltranza' ... Cosa ha detto Macron a Xi Jinping, la richiesta del presidente francese al presidente cinese Leggi anche Macron stoppa 'l'atlantista ad oltranza' Draghi e avverte Biden: "Non possiamo umiliare Putin" Guerra Ucraina - Russia, Draghi a Biden: 'Putin voleva dividerci, ha fallito'. Asse Macron - ... Leggi anche Guerra- Russia, Kherson chiede annessione alla Russia ma Kiev riconquista 1200 km di confini. Draghi: 'Serve sforzo di tutti per la pace' Macron'atlantista ad oltranza' ...Leggi anche Macron'atlantista ad oltranza' Draghi e avverte Biden: "Non possiamo umiliare Putin" Guerra- Russia, Draghi a Biden: 'Putin voleva dividerci, ha fallito'. Asse Macron - ...