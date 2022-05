Lotta Europa, Ranieri: «Atalanta padrona del proprio destino» (Di giovedì 12 maggio 2022) Claudio Ranieri, ex allenatore del Leicester e Roma, spinge la Dea nella Lotta per la qualificazione alle coppe europee Claudio Ranieri, allenatore ex Leicester e Roma, in una intervista a L’Eco di Bergamo ha parlato della Lotta per un posto in Europa in Serie A concentrandosi sull’Atalanta. destino – «La sfida all’Europa con Roma, Fiorentina e Lazio è senz’altro stimolante, va in Europa, chi fa sei punti nelle prossime due partite: è il bello d’essere arbitri del proprio destino. Se la Dea restasse fuori dall’Europa sarebbe un dispiacere per tutto il calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Claudio, ex allenatore del Leicester e Roma, spinge la Dea nellaper la qualificazione alle coppe europee Claudio, allenatore ex Leicester e Roma, in una intervista a L’Eco di Bergamo ha parlato dellaper un posto inin Serie A concentrandosi sull’– «La sfida all’con Roma, Fiorentina e Lazio è senz’altro stimolante, va in, chi fa sei punti nelle prossime due partite: è il bello d’essere arbitri del. Se la Dea restasse fuori dall’sarebbe un dispiacere per tutto il calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

