L’On Caputo all’Expocook | “Necessario organizzare manifestazioni che possano promuovere i prodotti dell’enogastronomia siciliana”

Leggi su filodirettomonreale

(Di giovedì 12 maggio 2022) Il vicepresidente della Regione Gaetano Armao e il deputato regionale Marioin visita ad Expocook. Nell’ultimo giorno della fiera del gusto di Palermo, organizzata dal project manager Fabio Sciortino, si tracciano già i primi bilanci e allo stesso tempo si progetta per il futuro. Si rinnovano le collaborazioni con le associazioni e gli espositori già presenti, ma si guarda già al potenziamento delle attività e dunque degli spazi espositivi per fare fronte alle richieste sempre crescenti. Serve qualcosa di più del Centro che ha ospitato le 4 giornate di Expocook 2022. Dell’esigenza di un polo fieristico efficiente nella città di Palermo si è a lungo parlato in apertura della giornata odierna. «È un’iniziativa importante Expocook – ha sottolineato il vicepresidente della Regione ed assessore all’Economia Gaetano Armao – che nonostante le difficoltà, attraverso le ...