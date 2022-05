Liverpool, Salah non si nasconde: “Sono il migliore al mondo nella mia posizione” (Di giovedì 12 maggio 2022) Intervista “poco umile” per Mohamed Salah, che ai microfoni di beIN Sports non si è nascosto riguardo al proprio valore. “Se mi paragonate a ogni giocatore che gioca nella mia posizione, non solo nel Liverpool ma in tutto il mondo, vi renderete conto che io Sono il migliore di tutti”. Affermazioni decise da parte dell’attaccante dei Reds, che sicuramente sarà chiamato a confermare questa frase nella finale di Champions League contro il Real Madrid. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Intervista “poco umile” per Mohamed, che ai microfoni di beIN Sports non si è nascosto riguardo al proprio valore. “Se mi paragonate a ogni giocatore che giocamia, non solo nelma in tutto il, vi renderete conto che ioildi tutti”. Affermazioni decise da parte dell’attaccante dei Reds, che sicuramente sarà chiamato a confermare questa frasefinale di Champions League contro il Real Madrid. SportFace.

