Liverpool: Klopp su Haaland al Manchester City VIDEO (Di giovedì 12 maggio 2022) L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp su Haaland al Manchester City: "Sfortunatamente è un grande colpo di mercato".... Leggi su calciomercato (Di giovedì 12 maggio 2022) L'allenatore del, Jurgensual: "Sfortunatamente è un grande colpo di mercato"....

Advertising

gippu1 : Allenatori che hanno conquistato quattro finali di Coppa dei Campioni nell'arco di 10 anni: ????Miguel Muñoz (Real M… - OptaPaolo : 4 - L'allenatore del Liverpool Jürgen Klopp ha raggiunto la finale di Champions League per la quarta volta, nessun… - sportface2016 : #Liverpool , #Klopp : “Non è vero che tutti tifano per il nostro titolo come dice #Guardiola , ma capisco sia diffi… - cittx : @il_Malpensante Prima della partita a Liverpool, durante il riscaldamento Jurgen klopp faceva le moine a Perisic - EddieRocks78 : RT @Alejandra_JR10: Manchester City, Brasil del 70, la naranja mecánica, Liverpool de Klopp jdksjsjsjsjsjshs -