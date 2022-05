Liverpool: infortunio Fabinho, a rischio la finale di Champions League (Di giovedì 12 maggio 2022) Fabinho rischia di saltare la finale di Champions League contro il Real Madrid, in programma il 28 maggio, dopo l’infortunio rimediato nel primo tempo della gara contro l’Aston Villa. Il calciatore brasiliano sembrerebbe avere un problema al ginocchio sinistro e salterà sicuramente la finale di FA Cup contro il Chelsea e le ultime due sfide di campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022)rischia di saltare ladicontro il Real Madrid, in programma il 28 maggio, dopo l’rimediato nel primo tempo della gara contro l’Aston Villa. Il calciatore brasiliano sembrerebbe avere un problema al ginocchio sinistro e salterà sicuramente ladi FA Cup contro il Chelsea e le ultime due sfide di campionato. SportFace.

