Liverpool | boccone amaro per Klopp | Un big a rischio per la finale di Champions!

(Di giovedì 12 maggio 2022), guai per Jurgen, il tecnico tedesco potrebbe perdere un fedelissimo del suo centrocampo in vista della finalissima di Champions League. Sono ore calde in casa reds, il centrocampista titolare Fabinho aper la super sfida al Real Madrid.– Fabinho Nel corso del primo tempo della sfida all’Aston Villa il centrocampista è stato costretto a lasciare il campo da gioco. La scelta, inizialmente, sembrava essere precauzionale ma, da quello che trapela, potrebbe non essere bastato. Il brasiliano è vittima di un problema al ginocchio che lo costringerà sicuramente a saltare ladi FA Cup e le ultime due sfide di campionato. La data cerchiata in rosso dal giocatore è il 28 maggio quando a Saint-Denis andrà in scena l’ultimo atto della Champions League.

Advertising

vivoperlei.calciomercato.com

Nella ripresa, però, in campo scende untotalmente diverso, nell'atteggiamento si intende e in 45 minuti fa degli spagnoli un sol. Klopp mostra ad Allegri come vanno gestite certe ...Nel primo caso si è registrato il successo per 2 - 0 maturato tutto nella ripresa del...prima del pari di Arnautovic nel primo tempo sembrava poter mangiare l'avversario in un sol. ... Blog: Klopp dà lezioni di calcio ad Allegri Nella ripresa, però, in campo scende un Liverpool totalmente diverso, nell'atteggiamento si intende e in 45 minuti fa degli spagnoli un sol boccone. Klopp mostra ad Allegri come vanno gestite certe ...