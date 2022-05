LIVE Sinner-Krajinovic, ATP Roma 2022 in DIRETTA: il giovane azzurro in campo dopo Swiatek-Azarenka (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 Buongiorno amici di OA Sport e bentrovati nella DIRETTA LIVE di Sinner-Krajinovic. Sul campo Centrale si è appena concluso il primo match di giornata con Alexander Zverev che trova i quarti di finale dopo la bella vittoria contro un mai domo Alex De Minaur in due set. Pochi minuti e scenderanno in campo Iga Swiatek e Victoria Azarenka, poi sarà la volta dell’azzurro. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE TESTUALE del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma che vedrà opposto il nostro Jannik Sinner al serbo Filip Krajinovic. Secondo ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:00 Buongiorno amici di OA Sport e bentrovati nelladi. SulCentrale si è appena concluso il primo match di giornata con Alexander Zverev che trova i quarti di finalela bella vittoria contro un mai domo Alex De Minaur in due set. Pochi minuti e scenderanno inIgae Victoria, poi sarà la volta dell’. Buongiorno e benvenuti nellaTESTUALE del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 diche vedrà opposto il nostro Jannikal serbo Filip. Secondo ...

