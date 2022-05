LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Si procede con calma, Rosa da solo con 4? sul gruppo (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 15.43 Diego Rosa continua la sua azione solitaria. Il suo vantaggio è sempre intorno ai 4?. 15.41 I tre uomini che stanno lavorando sono sempre Thomas De Gendt per la Lotto-Soudal, Pieter Serry per la Quick-Step e Clement Davy per la Groupama-FDJ. 15.38 Mancano 90 km al traguardo di Scalea. Prosegue il percorso sulla splendida costa tirrenica. 15.35 Continuano i momenti di grande relax in gruppo. Come in altre tappe, lunghe conversazioni tra Mathieu Van der Poel e Tom Dumoulin. 15.32 L’arrivo di oggi sarà su una strada molto larga e rettilinea, potremo vedere uno sprint di grande forza, dove potrebbero essere fondamentali i treni. 15.29 Risalito a 4? il vantaggio di ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.43 Diegocontinua la sua azione solitaria. Il suo vantaggio è sempre intorno ai 4?. 15.41 I tre uomini che stanno lavorando sono sempre Thomas De Gendt per la Lotto-Soudal, Pieter Serry per la Quick-Step e Clement Davy per la Groupama-FDJ. 15.38 Mancano 90 km al traguardo di Scalea. Prosegue il percorso sulla splendida costa tirrenica. 15.35 Continuano i momenti di grande relax in. Come in altre tappe, lunghe conversazioni tra Mathieu Van der Poel e Tom Dumoulin. 15.32 L’arrivo disarà su una strada molto larga e rettilinea, potremo vedere uno sprint di grande forza, dove potrebbero essere fondamentali i treni. 15.29 Risalito a 4? il vantaggio di ...

