LIVE – Feralpisalò-Pescara 2-1 | ritorno primo turno Nazionale Playoff Serie C 2021 2022 DIRETTA

(Di giovedì 12 maggio 2022) Latestuale di, match dideldeidi. Al via la sfida decisiva per la qualificazione al secondo. Appuntamento oggi, giovedì 12 maggio, alle ore 20.30. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA2-1 (52? Guerra, 59? Siligardi, 73? Clemenza) 73?- GOOL!!! Clemenza la riapremente da calcio di punizione. Battutorani: 2-1 63?- Ammonizione per ...

Advertising

Calciodiretta24 : FeralpiSalò - Pescara 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - GdB_it : FeralpiSalò: arriva il Pescara e con un pari è qualificazione: il live - tuttopescara1 : LIVE - FERALPISALÒ-PESCARA: ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI! - frankragosta : Live su #tuttoC con #Feralpisalò-#Pescara, match di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff. Si ri… - Calciodiretta24 : FeralpiSalò - Pescara: cronaca diretta live e risultato in tempo reale -

COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA DIRETTA- Pescara 1 - 0 (52 Guerra) 52 - GOOL!!! E' Guerra a portare in vantaggio i padroni di casa con ...DIRETTAPESCARA (RISULTATO0 - 0): UN LEGNO PER PARTE! I giocatori die Pescara rientrano negli spogliatoi per l'intervallo sul punteggio di 0 - 0 . Non mancano i rimpianti per i ...