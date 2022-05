L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 15: “Due cuori e una gabana, è già la fine?” (Di giovedì 12 maggio 2022) Insomma lunedì con percentuali bulgare è stata fiondata su playa sgamada Laura Maddaloni e chi se lo aspettava? È stato un esito proprio inaspettato! Tranquilli però,anche ieri non è uscito nessuno e ormai playa sgamada sembra un villaggio Alpitour alla mole di gente che c’è , manca solo il gioco aperitivo e quelli stanno davvero in vacanza. Anche a questo giro quindi il sindaco e la First lady rimangono in gioco, sempre più amati dagli italiani. Le tre conquistadores, di cui francamente potevamo fare a meno, hanno iniziato il loro lavoro ossia accoppiarsi con gli unici due maschi disponibili sulL’Isola ed essendo loro in tre Fabrizia, detta anche posa women, è stata sbolognata nel villaggio Alpitour di cui parlavo prima. Maria Laura si è accozzata ad Alessandro e Mercedes a Edoardo, con una spontaneità tale che nessuno potrà mai dubitare del loro amore. Ma, parlando ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 12 maggio 2022) Insomma lunedì con percentuali bulgare è stata fiondata su playa sgamada Laura Maddaloni e chi se lo aspettava? È stato un esito proprio inaspettato! Tranquilli però,anche ieri non è uscito nessuno e ormai playa sgamada sembra un villaggio Alpitour alla mole di gente che c’è , manca solo il gioco aperitivo e quelli stanno davvero in vacanza. Anche a questo giro quindi il sindaco e la First lady rimangono in gioco, sempre più amati dagli italiani. Le tre conquistadores, di cui francamente potevamo fare a meno, hanno iniziato il loro lavoro ossia accoppiarsi con gli unici due maschi disponibili suled essendo loro in tre Fabrizia, detta anche posa women, è stata sbolognata nel villaggio Alpitour di cui parlavo prima. Maria Laura si è accozzata ad Alessandro e Mercedes a Edoardo, con una spontaneità tale che nessuno potrà mai dubitare del loro amore. Ma, parlando ...

Advertising

bielorussi : RT @nelloscavo: #Ucraina L'assedio non si ferma a #Mariupol: decine di città sotto le bombe. Oltre 13 milioni di persone intrappolate nelle… - MogarelliMarina : RT @nelloscavo: #Ucraina L'assedio non si ferma a #Mariupol: decine di città sotto le bombe. Oltre 13 milioni di persone intrappolate nelle… - dbgiovanna : RT @nelloscavo: #Ucraina L'assedio non si ferma a #Mariupol: decine di città sotto le bombe. Oltre 13 milioni di persone intrappolate nelle… - pietrorabitti : RT @nelloscavo: #Ucraina L'assedio non si ferma a #Mariupol: decine di città sotto le bombe. Oltre 13 milioni di persone intrappolate nelle… - italiannsoup : RT @pondgitsun3: L'isola delle ragazze vs l'isola dei ragazzi #TheWilds -