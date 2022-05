L’Irpinia tra musica e arte per la Notte dei Musei: 12 eventi in 7 luoghi della cultura (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – L’Irpinia tra musica e arte nella Notte Europea dei Musei. Sabato 14 maggio si celebrerà la dodicesima edizione della manifestazione promossa dal Ministero della cultura. Dodici eventi in sette Musei. Ricco il cartellone realizzato grazie alla sinergia istituzionale tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino, la Provincia di Avellino, il Museo Irpino e il Conservatorio «Domenico Cimarosa». Fulcro della giornata sarà il complesso monumentale dell’ex Carcere Borbonico. A partire dalle 20 la sala Ripa ospiterà la mostra di arte contemporanea intitolata MarteS ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino –tranellaEuropea dei. Sabato 14 maggio si celebrerà la dodicesima edizionemanifestazione promossa dal Ministero. Dodiciin sette. Ricco il cllone realizzato grazie alla sinergia istituzionale tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino, la Provincia di Avellino, il Museo Irpino e il Conservatorio «Domenico Cimarosa». Fulcrogiornata sarà il complesso monumentale dell’ex Carcere Borbonico. A partire dalle 20 la sala Ripa ospiterà la mostra dicontemporanea intitolata MS ...

