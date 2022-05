L' Inter conquista la Coppa Italia | Bonolis esulta | La Coppa ce la pigliamo noi I rigori? C' erano tutti e due VIDEO

(Di giovedì 12 maggio 2022) L'ha vinto l' ottavadella sua storia battendo in finale la Juventus per 2-4 dopo i tempi supplementari nel match che si è giocato allo stadio “Olimpico” di Roma. I nerazzurri...

L'Inter batte la Juventus 4-2 ai supplementari nella finale della Coppa Italia e conquista il trofeo. I nerazzurri trionfano al termine di un match ricco di colpi di scena. Barella apre le marcature. Nella ripresa la musica cambia. L'Inter torna a vincere dopo undici anni la Coppa Italia e si prende il secondo titolo stagionale.