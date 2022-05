L’Inter batte 4-2 la Juve dopo 120? e vince la Coppa Italia

Leggi su quotidianodiragusa

(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma –lantus per 4-2i tempi supplementari e alza al cielo la. I nerazzurri possono così festeggiare il secondo titolo stagionalela Superna conquistata lo scorso gennaio, sempre ai danni dellantus.soli 7 minuti, alla prima occasione, sono gli uomini di Inzaghi a passare in vantaggio. Barella rientra al limite dell’area dalla sinistra, con la difesa avversaria che esce tardi, e conclude a giro sul secondo palo firmando un gran gol che vale l’1-0. I bianconeri rispondono al 24?, quando Handanovic compie un miracolo deviando in corner una conclusione ravvicinata di Vlahovicun assist di Dybala, ma il pareggio arriva ...