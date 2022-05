L’industria ittica norvegese punta sulla sostenibilità

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Trasparenza, rigorosi controlli, produzione zero scarti per tutelare l’ambiente e ottenere prodotti di alta qualità Milano, 12 maggio 2022 – Il 5 giugno è la Giornata Mondiale dell’Ambiente, il più grande evento annuale delle Nazioni Unite per promuovere un’azione ambientale positiva, volta a sensibilizzare il mondo per la tutela del pianeta. Proprio quest’anno si vuole porre l’accento su quanto sia importante la salvaguardia degli ecosistemi terrestri e marini. La Norvegia sa bene quanto la natura stessa, e quindi il mare e chi lo vive, sia importante: le acque fredde e limpide dei fiordi offrono le condizioni perfette per la pesca e per l’acquacoltura. Questo ha portato il paese nordico ad essere impegnato in un percorso di attività sostenibili rivolte alla propria industriaper garantire sempre prodotti sani, sostenibili e di alta ...