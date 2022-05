Liga: Real Sociedad e Villarreal blindano l'Europa, Levante retrocesso. Real forza 6: triplo Vinicus, Benzema aggancia Raul (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo le gare di martedì e di ieri, è scesa in campo la Liga, con tre partite che hanno chiuso la 36esima giornata, ovvero la terzultima... Leggi su calciomercato (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo le gare di martedì e di ieri, è scesa in campo la, con tre partite che hanno chiuso la 36esima giornata, ovvero la terzultima...

Advertising

SkySport : Real Madrid, furto in casa di Benzema: arrestato alto dirigente albanese #SkySport #Benzema #RealMadrid - ETGazzetta : Real a valanga sul Levante: a segno anche Benzema che raggiunge Raul - cmdotcom : Liga: Real Sociedad e Villarreal blindano l'Europa. Il Real ne fa 6: tripletta Vinicius, Levante retrocesso… - CristinaCollii : RT @fottolesoglie: Dati a caso e senza senso che vi lascio qui. Il Real Madrid in Liga segna: - 112 gol nel 15/16 - 106 gol nel 16/17 - 94… - loris_assi : RT @fottolesoglie: Dati a caso e senza senso che vi lascio qui. Il Real Madrid in Liga segna: - 112 gol nel 15/16 - 106 gol nel 16/17 - 94… -