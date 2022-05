Lewandowski-Barcellona, cambia la posizione del Bayern Monaco! (Di giovedì 12 maggio 2022) Dichiarato inizialmente incedibile, secondo Mundo Deportivo, il Bayern Monaco avrebbe ritrattato la propria posizione a proposito della punta polacca. Il futuro di Lewa potrebbe quindi essere lontano da Monaco di Baviera per spostarsi nella calda e accogliente Catalogna. Il Barcellona è infatti il club più interessato all’attaccante polacco. La squadra allenata da Xavi avrebbe già effettuato i primi sondaggi e contattato i campioni di Germania per l’ingaggio di Lewandowski. Lewandoski Bayern Monaco Barcellona Con Haaland ufficializzato al Manchester City, si prospetta un vero e proprio valzer estivo per i migliori numeri 9 in circolazione. Il prezzo fissato dal Bayern Monaco per il bomber polacco si aggirerebbe attorno ai 40 milioni, cifre abbordabili per il ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 12 maggio 2022) Dichiarato inizialmente incedibile, secondo Mundo Deportivo, ilMonaco avrebbe ritrattato la propriaa proposito della punta polacca. Il futuro di Lewa potrebbe quindi essere lontano da Monaco di Baviera per spostarsi nella calda e accogliente Catalogna. Ilè infatti il club più interessato all’attaccante polacco. La squadra allenata da Xavi avrebbe già effettuato i primi sondaggi e contattato i campioni di Germania per l’ingaggio di. LewandoskiMonacoCon Haaland ufficializzato al Manchester City, si prospetta un vero e proprio valzer estivo per i migliori numeri 9 in circolazione. Il prezzo fissato dalMonaco per il bomber polacco si aggirerebbe attorno ai 40 milioni, cifre abbordabili per il ...

SciabolataFFP : In Spagna danno Lewandowski diretto al Barcellona nella prossima finestra di mercato. E, beh, comprare Lewandowski… - LeBombeDiVlad : ?? #Lewandowski spinge per lasciare il #Bayern ???? Il #Barcellona resta in pressing per il polacco #LBDV… - _SimoTarantino : Haaland al City Gabriel Jesus al Milan Lewandowski al Barcellona Lukaku al PSG Mbappé al Real Madrid Prisciandaro a… - Milanista_Serio : RT @NestolaEdoardo: Il Bayern Monaco se perde Lewandowski farà punta e in esterni sta messo bene, il Borussia Dortmund non spende quei sold… - NestolaEdoardo : Il Bayern Monaco se perde Lewandowski farà punta e in esterni sta messo bene, il Borussia Dortmund non spende quei… -