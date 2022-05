L' eurodeputata Greens D’Amato critica la Commissione | Pegasus è finanziato coi fondi europei

(Di giovedì 12 maggio 2022) Mentre monta l’allarme in Ue per gli scandali di spionaggio legati allo spyware, gli eurodeputati continuano a fare pressione su Bruxelles perché sospenda i finanziamentialla società israeliana Nso Group...

Advertising

EuropaToday

"Abbiamo finalmente dato via ai negoziati per una direttiva europea sulla trasparenza retributiva'. Queste le parole dell'dei, Rosa D'Amato, commentando l'approvazione del mandato negoziale sulla direttiva sulla trasparenza delle retribuzioni da parte del Parlamento europeo. alp/sat/gtr SponsorQueste le parole dell'dei, Rosa D'Amato, commentando l'approvazione del mandato negoziale sulla direttiva sulla trasparenza delle retribuzioni da parte del Parlamento europeo. alp/... D’Amato (Greens) alla Commissione: "Pegasus è finanziato coi fondi europei" Una nuova condanna dall’Europa per l’inquinamento a Taranto. Infatti la Cedu, la Corte europea dei diritti umani (organismo che non è collegato all’Ue) ha pronunciato quattro nuove condanne nei confro ...Strasburgo, 5 mag. (askanews) - Le quattro nuove sentenze di oggi sull'ex Ilva della Corte europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo sono "un nuovo schiaffo al governo, ma anche alla Commissione Ue" ...