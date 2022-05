L' eredità | Andrea e la battuta sull' età di Insinna | la campionessa Paola sbaglia ' data'

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 12 maggio 2022) Giochi, siparietti ed emozioni incommensurabili si sono verificati all'interno della puntata de L'in onda giovedì 12 maggio. Dopo il balletto dei professori Samira e, che tradizionalmente danno il via al game show, Flavioha presentato al pubblico i concorrenti. Tra essi non è passato inosservato Stefano, per via dei suoi particolari tatuaggia testa. Purtroppo il 25enne non è riuscito a reggere al confronto contro il campione Marcello ed è uscito di scena.ha dato spazio persino ad un'associazione benefica che supporta i malati: Casamica. Quello che, però, non è sfuggito all'attenzione del pubblico è stato il commento diCerelli'età del conduttore! A L'il professoretira ...