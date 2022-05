L’embargo sul gas russo è la mossa più lungimirante che può fare l’Europa (Di giovedì 12 maggio 2022) «Morire per Danzica?» chiedeva Marcel Déat in un articolo apparso sull’Oeuvre nel 1939 (la sua risposta era negativa). Per quanto molti non apprezzino paralleli tra l’aggressione di Putin e la Seconda guerra mondiale (nonostante la prima a farne sia, però, la propaganda russa), adesso l’Europa si trova a una domanda simile (seppure forse più meschina): «Spegnere il condizionatore per Kiev?». A una domanda, certo, meno d’effetto di allora, sembra che si voglia rispondere con analoga meschinità. Circa un mese fa il Presidente del Consiglio Mario Draghi sintetizzava il bivio cui i leader europei si trovano di fronte adesso con la famosa frase «Preferite la pace o il condizionatore acceso?», efficace sintesi ripresa, poi, anche da parte della stampa internazionale. La questione energetica, la questione della nostra dipendenza dalla Russia e, dunque, la questione della leva ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 12 maggio 2022) «Morire per Danzica?» chiedeva Marcel Déat in un articolo apparso sull’Oeuvre nel 1939 (la sua risposta era negativa). Per quanto molti non apprezzino paralleli tra l’aggressione di Putin e la Seconda guerra mondiale (nonostante la prima a farne sia, però, la propaganda russa), adessosi trova a una domanda simile (seppure forse più meschina): «Spegnere il condizionatore per Kiev?». A una domanda, certo, meno d’effetto di allora, sembra che si voglia rispondere con analoga meschinità. Circa un mese fa il Presidente del Consiglio Mario Draghi sintetizzava il bivio cui i leader europei si trovano di fronte adesso con la famosa frase «Preferite la pace o il condizionatore acceso?», efficace sintesi ripresa, poi, anche da parte della stampa internazionale. La questione energetica, la questione della nostra dipendenza dalla Russia e, dunque, la questione della leva ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I L'Ungheria non sosterrà la proposta dell'Ue per un embargo graduale sul petrolio russo così come è stata… - Greenpeace_ITA : ??L’embargo europeo sul petrolio russo è una misura necessaria, che andava presa subito senza alcun indugio. Ora ser… - BowditchRoman : RT @KTonkova: Succedono cose in Ungheria La scorsa settimana, Orban ha detto che l'Ungheria non avrebbe avuto problemi con l'embargo europ… - MarcoCampa10 : RT @KTonkova: Succedono cose in Ungheria La scorsa settimana, Orban ha detto che l'Ungheria non avrebbe avuto problemi con l'embargo europ… - ERivetta : RT @Gianl1974: L'Ungheria ora considera realistico imporre un embargo sul petrolio russo Dettagli: il ministro degli Esteri ungherese Peter… -