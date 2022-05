"Lei ha cercato di farlo...". Rottura Hunziker-Trussardi, indiscrezioni sugli affari: solo ora si capisce tutto? (Di giovedì 12 maggio 2022) Michelle Hunziker ha definitivamente archiviato Tomaso Trussardi. Dopo l'annuncio della separazione, la showgirl svizzera è stata pizzicata assieme al nuovo compagno, Giovanni Angiolini. Scatti, quelli a Parigi, che fanno pensare a un addio definitivo dall'imprenditore. Nemmeno le ricorrenze passate insieme, sembrano aver ricucito i rapporti tra ex. Eppure sia la Hunziker che Trussardi hanno deciso di coltivare la loro amicizia. Complici le due figlie, Sole e Celeste. Ma non solo. Chi svela alcuni retroscena sulla ex coppia: la conduttrice di Striscia la Notizia è stata di grande supporto per Tomaso durante la loro lunga storia. Stando al settimanale, infatti, lei lo ha aiutato a emanciparsi dai doveri legati all'importante attività di famiglia. Al tempo stesso lui è stato vitale nel fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Michelleha definitivamente archiviato Tomaso. Dopo l'annuncio della separazione, la showgirl svizzera è stata pizzicata assieme al nuovo compagno, Giovanni Angiolini. Scatti, quelli a Parigi, che fanno pensare a un addio definitivo dall'imprenditore. Nemmeno le ricorrenze passate insieme, sembrano aver ricucito i rapporti tra ex. Eppure sia lachehanno deciso di coltivare la loro amicizia. Complici le due figlie, Sole e Celeste. Ma non. Chi svela alcuni retroscena sulla ex coppia: la conduttrice di Striscia la Notizia è stata di grande supporto per Tomaso durante la loro lunga storia. Stando al settimanale, infatti, lei lo ha aiutato a emanciparsi dai doveri legati all'importante attività di famiglia. Al tempo stesso lui è stato vitale nel fare ...

Advertising

deIphiniriddIee : @teddylupinfk /ah.. io ho cercato ragazza con capelli biondi e azzurri ed è uscita lei ahahah - martasullenubi : @adtoomuch Lulù si è fatta conoscere in un contesto in cui si tende ad essere ipocriti e a nascondere i propri dife… - spookyfoxey : -Lei ha cercato di compensare con me, nel mondo sbagliato, quello che non le era stato dato da piccola. Sembra una… - tuikku_76 : @DiDonadice Ma lei sa quanto quello che scrive è offensiva per noi finlandesi? L'ultima nazione che ha cercato di a… - mario_praga : @DiDonadice Una professoressa come lei dovrebbe sapere la differenza tra adesione e annessione. La seconda è quella… -