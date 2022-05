League of Legends, Haru è il nuovo jungler di Vitality (Di giovedì 12 maggio 2022) La stagione 2022 non è cominciata nel modo migliore per il Team Vitality, ma in vista dell’estate l’organizzazione di esports sta mettendo mano al roster con operazioni molto interessanti. Nelle scorse ora è stato infatti confermato l’ingaggio del jungler Kang “Haru” Min-seung per il team di League of Legends. Ma non è tutto, perché Team Vitality ha ufficializzato anche il ventenne Zhou “Bo” Yang-Bo come prospettiva per il futuro. Mosse importanti, quindi, per riscattare una Spring Split 2022 deludente. Vitality, che poteva contare su top player come Perkz, Alphari e Carzzy, partiva ovviamente con i favori del pronostico. La maggior parte dei fan si aspettava grandi cose da una formazione così esperta, ma il team è riuscito a raggiungere solo il secondo round di ... Leggi su esports247 (Di giovedì 12 maggio 2022) La stagione 2022 non è cominciata nel modo migliore per il Team, ma in vista dell’estate l’organizzazione di esports sta mettendo mano al roster con operazioni molto interessanti. Nelle scorse ora è stato infatti confermato l’ingaggio delKang “” Min-seung per il team diof. Ma non è tutto, perché Teamha ufficializzato anche il ventenne Zhou “Bo” Yang-Bo come prospettiva per il futuro. Mosse importanti, quindi, per riscattare una Spring Split 2022 deludente., che poteva contare su top player come Perkz, Alphari e Carzzy, partiva ovviamente con i favori del pronostico. La maggior parte dei fan si aspettava grandi cose da una formazione così esperta, ma il team è riuscito a raggiungere solo il secondo round di ...

